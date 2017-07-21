В Сочи проходит встреча президентов России и Азербайджана

2017-07-21 23:06 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет способствовать поиску решения имеющихся региональных проблем.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом В.Путин сказал в начале двусторонней встречи в Сочи.

"Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и разумеется поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией", - добавил президент РФ. Путин отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее. "Рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям", - заключил российский лидер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что отношения Азербайджана и России развиваются очень успешно.

"Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, хорошие есть перспективы в транспортной, энергетической сферах", - сказал Алиев.

"Конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политике и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе", - заключил президент Азербайджана.