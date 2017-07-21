В Пентагоне отказались верить в смерть главаря ИГ

2017-07-21 23:18 | www.oxu.az | 4

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади до сих пор жив.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Reuters.

«Я полагаю, что он жив, я изменю свое мнение, когда мы узнаем, что убили его. Мы продолжаем охоту на него, предполагая, что он все еще жив», — сказал Мэттис журналистам.

Информация о смерти аль-Багдади появлялась неоднократно. 11 июля сообщалось, что в «Исламском государстве» подтвердили информацию о смерти аль-Багдади. О том, что лидер ИГ, вероятно, был убит в результате удара ВКС РФ 28 мая близ сирийской Ракки, 16 июня сообщило Минобороны России.

С.Б.

