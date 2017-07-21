В Белом доме назвали имя нового пресс-секретаря

2017-07-21 23:16 | www.trend.az | 5

Сара Сандерс станет новым пресс-секретарем Белого дома, заявил вновь назначенный директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, передает РИА Новости.

"Сара будет пресс-секретарем", - сказал Скарамуччи журналистам в пятницу.

Ранее Сандерс была заместителем пресс-секретаря Шона Спайсера, о предстоящей отставке которого стало известно в пятницу. По данным New York Times, Спайсер ушел из-за несогласия с назначением Скарамуччи.

​Выступая перед журналистами, Сандерс зачитала заявление Дональда Трампа, в котором президент США поблагодарил Спайсера за работу и пожелал ему успеха.

Комментируя свою отставку, Спайсер ​заявил, что для него было честью работать пресс-секретарем Белого дома.

"Это было честью и привилегией - служить президенту США и этой замечательной стране. Я продолжу свою работу в течение августа", - написал он в Twitter.