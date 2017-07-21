Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

2017-07-21 23:19 | www.trend.az | 0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda Afrika'da Sağlık başlıklı uluslararası kongrenin gala yemeğinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrika'ya, kaynakları sömürülecek bakir kıta olarak da yaklaşmadık. Böyle yaklaşmıyoruz. Biz kendimizi Afrika'nın, şunun altını çiziyorum, kaderdaşı, kara gün dostu olarak, karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı, kazan-kazan temelinde uzun vadeli bir iş birliği geliştirmek istedik. Bir taraftan ticaret hacmimizi artırırken, diğer taraftan kalkınma odaklı insani yardımlarımızla Afrikalı mazlumların yükünü hafifletiyoruz." dedi.

"Tüm Afrika'yla ticaretimiz 2005 yılında yaklaşık 7 milyar dolarken 2016 yılında bu rakam 17 milyar dolara yükseldi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 12 senede katettiğimiz mesafe, Türkiye'nin Afrika kıtasına ilgisinin dönemsel veya geçici bir heves olmadığını ispat etmiştir. 2008'de ilk kez İstanbul'da, 2014'te de Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da toplanan Türkiye-Afrika ortaklık zirveleri, Türkiye'nin ciddiyetini, kıtayla münasebetlere verdiği önemi ortaya koymuştur. Her zaman ifade ediyorum, biz Afrikalı kardeşlerimizi kendimize asla uzak görmüyoruz, onlara tepeden bakmıyoruz."

Kaynak: AA