Ильхам Алиев встретился с Путиным – ФОТО

2017-07-21 23:41 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет способствовать поиску решения имеющихся региональных проблем.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом В.Путин сказал во время двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

«Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и разумеется поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией», - добавил президент России. Путин отметил, что у Москвы и Баку есть много совместных планов на будущее. «Рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям», - заключил российский лидер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что отношения Азербайджана и России развиваются очень успешно.

«Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, хорошие есть перспективы в транспортной, энергетической сферах», - сказал Ильхам Алиев.

«Конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политике и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе», - заключил президент Азербайджана.

С.Б.

