Азербайджанская пресса отмечает 142-летие

2017-07-22 00:01 | www.apa.az | 4

Сегодня отмечается 142-я годовщина со дня основания Национальной прессы Азербайджана.

Как сообщает АПА, 22 июля, считающееся днем начала деятельности газеты «Экинчи», основоположником которой является Гасан бек Зардаби, отмечается как День национальной прессы. Несмотря на то, что с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года вышли в свет всего лишь 56 выпусков «Экинчи», она сыграла незаменимую роль в процветании и развитии азербайджанской прессы. Газета, взявшая на себя миссию просвещения, за короткий срок завоевала популярность и среди интеллигенции, и среди простых людей. Не случайно, что выдающиеся деятели и писатели того времени сотрудничали с газетой, периодически писали для нее статьи. Но «Экинчи» просуществовала недолго. Царская Россия испугалась роли газеты в просвещении людей, в их более близком ознакомлении с общественно-политическими процессами, и прекратила издание газеты.

С тех пор азербайджанская пресса, прошедшая через различные периоды упадка и возрождения, всегда играла роль зеркала, отражающего взгляд общества на процессы в нем. Упразднение цензуры в августе 1998 года дало серьезный толчок развитию азербайджанской прессы.

В настоящее время в республике издается большое количество различных газет и журналов, развивается современный вид прессы – интернет-газета. Развитие информационных технологий в современном мире превратило азербайджанскую прессу в часть глобальной информационной сети. Процесс глобализации во всем мире не обошел стороной и прессу. Сегодня сотни журналистов проходят тренинги на курсах профессионального усовершенствования, организованных при поддержке международных организаций.

Формирование в Азербайджане Совета прессы предотвратило разрозненность в сфере медиа, а создание Профессионального Кодекса журналистов оказало положительное воздействие на разрешение проблем между структурами медиа. Заложенная в Конституции Азербайджана в качестве основополагающего принципа свобода слова и прессы стала толчком к формированию в стране медиа как свободного и сильного института общества. И, безусловно, главные участники всех этих процессов – азербайджанские журналисты. Наряду с этим, проблемы в нашей журналистике все еще есть.

20 июля 2017 года 255 журналистам были выданы квартиры во втором построенном по распоряжению президента Ильхама Алиева здании для журналистов.

Вслед за открытием здания с участием президента состоялась церемония закладки фундамента третьего здания для журналистов. Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 5 миллионов манатов на первом этапе на строительство третьего здания.

От имени коллектива «APA Holding» поздравляем всех коллег, отмечающих свой профессиональный праздник, желаем им успехов в деятельности.