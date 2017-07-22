В Азербайджане отмечается День национальной прессы

2017-07-22 00:01 | www.oxu.az | 6

Сегодня отмечается 142-я годовщина со дня основания Национальной прессы Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, 22 июля, считающееся днем начала деятельности газеты «Экинчи», основоположником которой является Гасан бек Зардаби, отмечается как День национальной прессы.

Национальная пресса Азербайджана значительно повлияла на формирование национального самосознания в конце 19 – начале 20 веков, что не в последнюю очередь способствовало созданию первой демократической республики на всем Востоке и предоставлению права голоса женщинам уже в 1919 году, в то же время, что и, например, в Соединенных Штатах.

С 1980-х годов национальная пресса Республики стала выполнять миссию свободной и демократической прессы, уважения к мыслям и выражениям людей, оперативного информирования посредством обновляющейся информации, пропаганды идей плюрализма и толерантности.

Указом Президента республики Гейдара Алиева от 16 августа 1998 года «О мерах по обеспечению в Азербайджанской Республике свободы слова, мысли и информации» была ликвидирована цензура над средствами массовой информации в стране.

Этот указ дал серьезный толчок ускоренному развитию средств массовой информации, определил также основные направления широкой государственной программы в сфере повышения их рациональности.

Азербайджан присоединился к глобальной информационной системе. Как и во многих демократических странах, в Азербайджанской Республике создан Совет по прессе и принят закон «О средствах массовой информации» (7 декабря 1999 года № 769-IQ).

Поздравляем всех коллег, отмечающих свой профессиональный праздник, желаем им успехов в деятельности.

С.Б.

