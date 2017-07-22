Аббас объявил о замораживании всех контактов с Израилем

2017-07-22 00:05 | www.oxu.az | 5

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выступил в пятницу с обращением к народу после совещания руководства, состоявшегося в городе Рамалла.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, в своей речи, которая транслировалась по телевидению, он объявил «о замораживании всех контактов с израильской стороной».

Аббас призвал Совет Безопасности ООН принять шаги по защите религиозных святынь в Восточном Иерусалиме.

С.Б.

