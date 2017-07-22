В Гейчайском районе автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

2017-07-22 00:11 | www.apa.az | 8

В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро АПА, на территории райцентра автомобиль «ВАЗ 2106», потеряв управление, врезался в дерево.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомашины Равиль Зульфугаров (1992 г.р.), а также пассажиры - Нифталиев Орхан (2001 г.р.) и его младший брат Юсиф (2015 г.р.). Пострадавшие госпитализированы.

По факту ведется расследование.