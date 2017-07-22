На Западном берегу Иордана палестинец убил двоих израильтян
2017-07-22 00:36 | www.trend.az | 7
Вооруженный ножом палестинец убил двух израильтян и ранил еще двоих, проникнув в жилой дом в одном из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-служба.
"Террорист проник в частный дом в поселении Неве-Цуф, северо-западнее Рамаллаха, и нанес ножевые ранения четырем израильским гражданам. Двое из них скончались от ран", - передают военные.
Один из раненых госпитализирован, второму оказана помощь на месте.
Нападавший застрелен, сообщила армейская пресс-служба.