В Польше второй день продолжаются массовые акции протеста

2017-07-22 01:03 | www.trend.az | 6

Массовые акции протеста против судебной реформы второй вечер подряд проходят в крупных польских городах, по данным местных СМИ, в них участвуют тысячи человек, передает РИА Новости.



В Варшаве акция протеста в пятницу проходит у здания парламента и Верховного суда страны. Ее участники требуют от правящей партии "Право и справедливость" соблюдения конституции и демократических норм.

"Мы должны добиваться уважения конституции, закона законов, основополагающего закона, потому что мы - конституция. Это она гарантирует нам свободу", - заявил в ходе протестов бывший глава Конституционного суда страны Анджей Жеплиньский, передает агентство PAP.

В акции принимают участие представители оппозиционных партий, а также Комитета охраны демократии. По данным СМИ, протест проходит спокойно. Часть улиц в польской столице заблокирована.