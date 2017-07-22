Массовые акции протеста охватили Польшу

2017-07-22 01:22 | www.oxu.az | 4

Массовые акции протеста против судебной реформы второй вечер подряд проходят в крупных польских городах, по данным местных СМИ, в них участвуют тысячи человек, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Варшаве акция протеста в пятницу проходит у здания парламента и Верховного суда страны. Ее участники требуют от правящей партии «Право и справедливость» соблюдения конституции и демократических норм.

«Мы должны добиваться уважения конституции, закона законов, основополагающего закона, потому что мы - конституция. Это она гарантирует нам свободу», - заявил в ходе протестов бывший глава Конституционного суда страны Анджей Жеплиньский, передает агентство PAP.

В акции принимают участие представители оппозиционных партий, а также Комитета охраны демократии. По данным СМИ, протест проходит спокойно. Часть улиц в польской столице заблокирована.

С.Б.

