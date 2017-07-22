Beyaz Saray Sözcüsü Spicer istifa etti

2017-07-22 01:47 | www.trend.az | 1

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne Anthony Scaramucci'nin getirilmesinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirilen Spicer görevinden ayrıldı.

Spicer'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken Beyaz Saray'ın istifayla ilgili resmi bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.

Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu iddia edildi. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu, ancak geçiş sürecinde Beyaz Saray ekibine yardımcı olmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Trump yönetiminin Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini önerdiği Scaramucci'nin görevi kabul ettiğini açıkladığı ifade edildi. Scaramucci, seçim kampanyası sürecinde de Trump'ın önemli bağışçıları arasında yer alıyordu.

Yeni sözcü Sarah Sanders

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.

Kaynak: AA