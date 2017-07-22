Бахрейн опроверг информацию о смягчении требований к Катару

2017-07-22 02:23 | www.oxu.az | 5

Появившиеся в СМИ сообщения об изменениях в списке требований арабских стран к Катару не соответствуют действительности.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал РИА Новости посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати.

«Список не изменялся (...) У нас нет ничего нового в этой связи», — заявил дипломат.

20 июля СМИ со ссылкой на дипломатов Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта сообщили, что четыре государства, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении эмиратом 13 условий ультиматума.

Отмечалось, что страны настаивают на выполнении шести пунктов. В частности, речь идет о прекращении Дохой актов провокации, а также борьбе с терроризмом, отказ от предоставления финансовой помощи террористическим организациям, невмешательство во внутренние дела других государств.

22 июня Катару передали список из 13 требований, который включал в себя закрытие телеканала AlJazeera и турецкой военной базы, прекращение дипломатических отношений с Ираном и контактов с организацией «Братья-мусульмане».

С.Б.

