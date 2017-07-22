Трамп потребовал от Ирана освободить осужденных американцев

2017-07-22 02:16 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану новыми и серьезными последствиями, если тот не освободит заключенных в иранских тюрьмах американцев.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп готов вводить новые и серьезные последствия в отношении Ирана до тех пор, пока несправедливо заключенные американские граждане не будут отпущены на свободу и возвращены на родину", - говорится в документе.

«Президент Трамп призывает Иран вернуть домой Роберта Левинсона, которого удерживают более десяти лет, а также требует, чтобы Иран освободил Сиамака и Бакера Намази, которые были захвачены при администрации Обамы, а также всех американцев, несправедливо заключенных в Иране», - говорится в заявлении Белого дома.