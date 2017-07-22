Эмир Катара: “Жизнь в Катаре идет своим чередом”

2017-07-22 05:33 | www.apa.az | 4

Катар справился с последствиями санкций арабских стран, они не оказали критичного влияния на жизнь в стране.

Как передает АПА, об этом заявил катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

«Жизнь в Катаре идет своим чередом, несмотря на блокаду"», сказал эмир Катара в первом публичном выступлении после обострения кризиса в отношениях с четырьмя арабскими странами. Телеобращение транслировалось по катарскому спутниковому телеканалу "Аль-Джазира".

По его словам, благодаря принятым правительством мерам, жители страны даже не почувствовали каких-либо перемен в повседневной жизни.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.