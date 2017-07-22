Новый глава департамента Белого дома извинился за то, что поддерживал Клинтон

2017-07-22 06:35 | www.apa.az | 4

Новый глава департамента по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи извинился за то, что критиковал Дональда Трампа и поддерживал Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки.

Как передает АПА, об этом сообщает The Hill.

«Это одна из самых больших моих ошибок, и я совершил ее, так как был неопытен в мире политики. Я поддерживал другого кандидата. Господин президент, если вы слышите, в очередной раз извиняюсь за это», — заявил он.

Кроме того, Скарамуччи удалил все старые твиты в поддержку Клинтон, а также твиты с критикой Трампа.