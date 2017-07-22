Antalya vekilinin kızına FETÖ ihracı

2017-07-22 06:52 | www.trend.az | 1

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde mimar olarak çalıştığı öğrenilen Hüseyin Samani’nin kızı Betül Gökay Samani, mahalli idarelerden ihraç edilenler listesinin 100. sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Hüseyin Samani ihraç kararını doğrulayarak, “Kızım karardan bir gün önce ikinci bebeğini doğuracağı gerekçesiyle belediyeden ayrılmıştı. Görevinden ayrılmış birini ihraç etmiş oldular. Kızım hiçbir zaman bir suça karışmadı ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadı. İlgili makamlara itirazlarımızı yapacağız” dedi.

Kaynak: Hürriyet