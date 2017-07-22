Чехия намерена предложить Азербайджану новые проекты для сотрудничества

2017-07-22 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Чехия собирается предложить Азербайджану интересные проекты в сфере экономического сотрудничества, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

"По данным за первые пять месяцев текущего года товарооборот между Чехией и Азербайджаном увеличился приблизительно на 30 процентов по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составил 431 миллион долларов. Такая динамика взаимной торговли нас радует, но в тоже время необходимо признать, что рост происходит в основном за счет увеличения поставок азербайджанской нефти в Чехию. Таким образом, Азербайджан существенно повышает энергетическую безопасность Чехии, обеспечивая ее потребности в нефти на 30 процентов. И Чехия является для Азербайджана одним из крупнейших рынков сбыта, благодаря чему в азербайджанский бюджет поступают финансовые средства в размере около одного миллиарда долларов", - сказал Пивонька.

По его словам, сказанное дает основание совершенно справедливо полагать, что двусторонний товарооборот не очень диверсифицирован.

"В этом плане мы видим очень большой потенциал для дальнейшего развития торговых связей между Чехией и Азербайджаном. Например, мы все хорошо знаем, что сельское хозяйство было принято как один из приоритетных секторов развития азербайджанской экономики. Чехия способна в этом плане предложить очень интересные проекты по сотрудничеству", - сказал посол.

По его словам, Чехия является одним из передовых государств, где развито сельское хозяйство, в частности животноводство, рыбоводство, зерноводство и т.д.

Чешские предприниматели имеют опыт работы в Азербайджане, и они заинтересованы в его успешном продолжении, так же как азербайджанские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Чехией, сказал дипломат.

Свой взаимный интерес к сотрудничеству выразили деловые люди двух стран во время бизнес-встреч, проведенных в Баку и Гяндже в мае этого года в рамках визита замминистра сельского хозяйства Чехии в Азербайджан.

По словам дипломата, процесс создания технологических парков в Азербайджане также вызывает живой интерес чешских предпринимателей.

"Наше посольство работает в тесном взаимодействии с министерством экономики Азербайджана и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), чтобы всю необходимую информацию о существующих возможностях ведения бизнеса в Азербайджане довести до чешских компаний", - сказал посол.

Дипломат также отметил наличие в Чехии хороших возможностей для азербайджанских инвесторов.

"Чехия, безусловно, имеет большой потенциал для азербайджанских инвесторов, и в настоящий момент, может быть, самое лучшее время для таких инвестиций. Наша экономика стремительно растет: в 2015 году мы фактически стали второй страной с быстрорастущей экономикой в ЕС, и это создает много новых возможностей для иностранных инвестиций как в уже существующие компании, так и в стартапы. Чехия готова предоставить потенциальным азербайджанским инвесторам обновленную информацию о различных инвестиционных возможностях в стране", - сказал посол.

Безусловно, инфраструктурные проекты являются самым успешным примером чешско-азербайджанского сотрудничества, сказал дипломат.

Одна из ведущих чешских компаний Moravia Steel участвует не только в проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, с начала этого года она работает и в проекте модернизации азербайджанского участка железнодорожного коридора "Север-Юг", сказал посол.

Именно благодаря инфраструктурным проектам Чехия вошла в десятку крупнейших зарубежных инвесторов в Азербайджане, подчеркнул Пивонька. По его словам, в совокупности чешские инвестиции в Азербайджане уже превысили два миллиарда долларов. "Это, с одной стороны, говорит о высоком профессионализме и качестве работы чешских компаний, которые таким образом сумели зарекомендовать себя у азербайджанских заказчиков, а с другой стороны, нас этот факт обязывает еще больше стараться развивать совместное сотрудничество", - сказал дипломат.

Посол также подчеркнул, что вне зависимости от того, в каких крупных инфраструктурных проектах участвуют чешские компании в Азербайджане, не зафиксировано ни одного случая неоплаты. На самом деле это самый лучший показатель высочайшего уровня сотрудничества между Чехией и Азербайджаном, отметил он.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-июне 2017 года составил 201,011 миллиона долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,056 миллиона долларов, или на 4,8 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)