Konya'da feci kaza: Doktor ve oğlu can verdi

2017-07-22 08:37 | www.trend.az | 0

Alınan bilgiye göre, Ali Rahim Özalp (41) idaresindeki 42 DZD 82 plakalı otomobil, Konya -Afyonkarahisar karayolunun 53. kilometresi Şahören kavşağında, Mustafa A'nın kullandığı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Özalp ile yanında bulunan babası Mehmet Fikret Özalp, olay yerinde öldü. Baba ve oğlunun cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Ali Rahim Özalp'in, Kadınhanı İlçe Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan traktör sürücüsü Mustafa A, jandarma ekiplerince Şahören Mahallesi yakınlarında yakalandı.

Kaynak: Hürriyet