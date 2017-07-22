Сегодня состоятся экзамены по I и IV группам

2017-07-22 09:05 | www.oxu.az | 6

Сегодня Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения на 2017/2018 учебный год по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, экзамен будет проведен в 11 городах республики: Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе в целом в 55 зданиях. Для управление экзаменами будут привлечены 191 руководитель экзаменов и 2 240 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 27 961 абитуриента. Из них 23 510 абитуриентов будут сдавать экзамен по I группе, 4 451 абитуриент - по IV группе.

Из абитуриентов 25 500 - выпускники азербайджанского сектора (по первой группе - 21 543 человека, по четвертой группе - 3 957 человек), 2 461 – русского сектора (по первой группе - 1 967, по четвертой группе - 494 человека). Из них 16 437 - юноши (по первой группе - 15063 человека, по четвертой группе - 1 374 человека), 11 524 – девушки (по первой группе - 8 447 человек, по четвертой группе - 3 077 человек). 21 974 человека - выпускники средних общеобразовательных школ этого года, 5 309 человек – предыдущих лет (сюда входят имеющие высшее и среднее образование). 67 человек – выпускники высших учебных заведений, 611 человек – среднеспециальных учебных заведений. 153 абитуриента - граждане иностранных государств. Самый пожилой абитуриент - 1965 года рождения, самый молодой - 2002 года рождения.

В Баку ожидается участие в экзаменах 12 783 абитуриентов, Нахчыване - 995, Гяндже - 2867, Сумгайыте - 1746, Мингячевире - 1192, Шеки - 1788, Барде - 1241, Гейчае - 1255, Ширване - 1228, Лянкяране - 1679, Хачмазе - 1187.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли до 60 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.

Э.А.

