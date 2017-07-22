Эмир Катара: Страна страдает от блокады со стороны «братских стран»

2017-07-22 09:10 | www.oxu.az | 7

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани впервые прокомментировал обострение с государствами Персидского залива.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Al Jazeera, в своем телеобращении шейх сказал: «Я не хочу недооценивать боль и страдания, вызванные блокадой, но надеюсь, что разногласия с братскими странами будут разрешены путем переговоров и диалога».

По словам эмира, «эта кампания была спланирована заранее» с целью «очернить Катар в глазах мирового сообщества».

Он считает, что план провалился, так как никто не поверил антикатарской пропаганде и не захотел присоединиться к блокаде.

Ранее государства Персидского залива выдвинули Дохе условия, среди которых борьба с экстремизмом и отказ от вмешательства во внутренние дела других стран.