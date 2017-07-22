Китай от обиды на Бибера запретил его выступления

2017-07-22 09:22 | www.oxu.az | 4

КНР запретила концерты Джастина Бибера, заявив, что не потерпит его «плохого поведения», передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так Пекинское управление по делам культуры ответило на вопрос фанатов.

Канадская звезда, и ранее вызывавшая своими поступками скандалы, выступала перед китайцами в 2013 году. Тогда негодование в стране вызвали фотографии, показывающие, как телохранители несут музыканта на руках по Великой Китайской стене.