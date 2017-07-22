В Шанхае при обрушении здания погибли пять человек
2017-07-22 09:20 | www.trend.az | 5
Пять человек стали жертвами обрушения здания в Шанхае, передает РИА Новости в субботу со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Трехэтажное здание обрушилось в районе Цзядин во второй половине дня в пятницу, причина ЧП до сих пор неизвестна.
Спасательная операция началась сразу после инцидента, из-под завалов удалось извлечь живыми шесть человек, однако пятеро позже скончались в больнице от полученных травм.
Правоохранительные органы ведут расследование причин произошедшего, спасательная операция продолжается.