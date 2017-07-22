Завершен визит Ильхама Алиева в Россию – ОБНОВЛЕНО

2017-07-22 09:43 | www.oxu.az | 7

Подошел к концу рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию.

Как передает Oxu.Az, в рамках визита, начавшегося 21 июля, глава азербайджанского государства встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.

20:19 (21.07.2017)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля прибыл с официальным визитом в Россию.

Как сообщает Oxu.Az, в международном аэропорту Сочи главу государства встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Сочи Анатолий Пахомов.

С.Б.

