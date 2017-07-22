В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России (ФОТО) (версия 3)

2017-07-22 09:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу встретился в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным.

Приветствуя Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президент России Владимир Путин сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович. Очень рад Вас видеть в Сочи на этот раз. Только что встречался с ребятами из нашего нового образовательного центра «Сириус». Очень порадовался тому, как развивается этот проект, Вам тоже с удовольствием расскажу об этом. Рад возможности с Вами поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о том, как ситуация складывается в регионе, она не простая. Надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и, разумеется, поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией.

У нас большой объем работы и много совместных планов на будущее. Рад возможности с Вами встретиться и поговорить по всем этим направлениям.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я тоже очень рад нашей новой встрече. Мы встречаемся регулярно. И эти встречи дают хороший импульс развитию наших двусторонних отношений, которые развиваются очень успешно. Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений, активно сотрудничаем в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, есть хорошие перспективы в транспортной, энергетической сферах. То есть наши отношения очень многоплановые, охватывают практически все сферы нашей жизни, и, конечно, есть необходимость в периодических консультациях по важным вопросам региональной, мировой политики и, конечно, по двусторонним отношениям и вопросам укрепления безопасности в нашем регионе.

Еще раз очень рад Вас видеть. Уверен, что нынешняя встреча также даст хороший импульс развитию наших дружеских связей.

В ходе беседы главы государств вновь подтвердили, что между Азербайджаном и Россией существуют связи стратегического партнерства, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Был проведен обмен мнениями вокруг международной и региональной проблематики. Главы обоих государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии российско-азербайджанских дружественных связей и стратегического партнерства.

В субботу рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию завершился.