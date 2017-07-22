Напряженная ночь на фронте

2017-07-22 09:50 | www.oxu.az | 3

Подразделения ВС Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 132 раза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Баш Карвенд, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.



Э.А.

