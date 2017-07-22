Качество реального 4К изображения от Samsung UHD TV Curved

2017-07-22 10:00 | www.oxu.az | 4

Может ли разница в одну букву «W» что-то сильно менять? Может! Так новые телевизоры UHD TV Curved от Samsung работают на базе матриц RGB, передавая четкую и яркую картинку, независимо от качества принимаемого сигнала.

RGB – это матрица, построенная на возможностях 3х цветов красного, зеленого и синего, отсюда и название Red Green Blue (RGB). Анатомической особенностью человеческого глаза обусловлен тот факт, что 98% наших оптических нервов «реагирует» большинством на красные и зеленые цвета, что и используется в новых телевизорах UHD TV Curved. А остальная палитра цветов достигается путем слияния этих трех цветов. В матрице WRGB к уже известным нам цветам добавляется белый (White). Добавление дополнительного цвета обусловлено повышением яркости, но при этом заметно теряется качество картинки и в итоге изображение «размывается». А оставшаяся палитра, получаемая путем слияния четырех цветов, получается блеклой, ощущается видимый эффект полупрозрачной «дымчатой» пленки на изображении. А в UHD TV Curved наоборот изображение, максимально реалистичное и живое.

Разницу между двумя матрицами можно обусловить и тем, что при одинаковом количестве пикселей на RGB матрице изображение будет качественнее, чем на WRGB матрице. Это связано с тем, что 25%плоскости размещения пикселей в данном случае расходуется на субпиксели белого цвета, которые при объедении не образуют новых цветов, в итоге теряется детализация. В Samsung UHD TV Curved картинка остается четкой даже при большом увеличении. Если учесть тот факт, что видеосигнал кодируется для передачи в телеэфир всегда с сильно уменьшенным цветовым охватом, то на большом экране всегда заметны искажения. А Samsung UHD TV Curved автоматически преобразовывает сигнал любого качества в формат близкий к UHD с минимально возможной потерей качества изображения. Выбирая UHD TV Curved с матрицей RGB вы получаете ряд преимуществ таких как:

• Улучшенная яркость. Независимо от уровня освещения в комнате, изображение останется ярким и насыщенным. Динамический диапазон яркости (HDR) стал намного шире, как и диапазон передачи цветовых оттенков. UHD TV Curved воспроизводит огромный спектр тончайших цветов и позволяет разглядеть больше деталей в светлых и темных сценах.

• Реалистичная цветопередача. Изображение на экране словно оживает благодаря невероятно естественной цветопередаче. Более богатая цветовая палитра - больше деталей. Погрузитесь в атмосферу ТВ развлечений и оцените, насколько точно и естественно отображаются цвета на экране. Будьте готовы удивляться.

• Улучшенная детализация. Новый телевизор позволяет максимизировать детализацию в самых ярких и самых темных сценах, что позволяет разглядеть без усилий любой объект изображения. UHD TV Curved – это четкая картинка без эффекта «размытия».

UHD TV Curved от Samsung - это телевизоры нового поколения, передающие изображение живым, ярким и насыщенным, что несомненно доставит массу приятных эмоций ценителям безупречного качества изображения и полноту просмотра.

Дополнительную информацию, о телевизорах Samsung UHD TV Curved можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Optimal и Soliton.