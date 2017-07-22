ВС Армении нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки

2017-07-22 09:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза, сообщает в субботу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Гызылгаджилы Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Баш Гарвенд, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.