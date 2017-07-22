Президенты Азербайджана и России обсудили нагорно-карабахский конфликт

2017-07-22 10:06 | www.apa.az | 3

В рамках встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным в Сочи были обсуждены вопросы в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает АПА, кроме того, главы государств еще раз подтвердили наличие стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг международных и региональных проблем.