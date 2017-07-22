Госпитализирована певица Александра Стрельченко

2017-07-22 10:08 | www.oxu.az | 4

Певица Александра Стрельченко госпитализирована в Городскую клиническую больницу имени Боткина с подозрением на инсульт.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает m24.ru со ссылкой на крестного сына артистки Николая Гореновского.

По имеющимся данным, Стрельченко почувствовала недомогание около полудня. Она потеряла сознание, ей сразу вызвали «скорую».

Как заявил Гореновский, в настоящее время 80-летнюю певицу перевели из реанимации в отдельную палату.

«Чувствует она себя нормально. Врачи сказали, что мы вовремя вызвали «скорую помощь». Слава богу, ее удалось спасти», - добавил он.

Александра Стрельченко — народная артистка РСФСР, художественный руководитель мастерской народного творчества «Москонцерта».

A.C.

