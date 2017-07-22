Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 132 раза

2017-07-22 10:15 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Мезем, Гызылгаджилы Газахского района, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Баш Карвенд, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района и Нюзгяр Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.