Бакинская полиция наказала водителя за «SEX» – ФОТО
2017-07-22 10:16 | www.oxu.az | 3
В Баку задержан водитель, внесший изменений в номерной знак автомобиля.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел сегодня вблизи круга «Бешмертебе».
Задержан водитель Анар Шукюров, внесший изменения в номерной знак своего автомобиля с госномерами 99 EX 551.
Дорожная полиция полагает, что Анар Шукюров приклеил перед буквами EX на номерном знаке пластмассовую букву S. Таким образом, он проявил неуважение к флагу Азербайджана на номерном знаке, а также нарушил правила, изменив номерной знак автомобиля.
Водитель был задержан, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.