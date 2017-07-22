Бакинская полиция наказала водителя за «SEX» – ФОТО

2017-07-22 10:16 | www.oxu.az | 3

В Баку задержан водитель, внесший изменений в номерной знак автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, инцидент произошел сегодня вблизи круга «Бешмертебе».

Задержан водитель Анар Шукюров, внесший изменения в номерной знак своего автомобиля с госномерами 99 EX 551.

Дорожная полиция полагает, что Анар Шукюров приклеил перед буквами EX на номерном знаке пластмассовую букву S. Таким образом, он проявил неуважение к флагу Азербайджана на номерном знаке, а также нарушил правила, изменив номерной знак автомобиля.

Водитель был задержан, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Э.А.

