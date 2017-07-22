На автомагистрали Баку-Губа столкнулись легковой и грузовой автомобили, пострадали женщина и ее малолетняя дочь

2017-07-22 10:24 | www.apa.az | 3

Как сообщает северное бюро АПА, авария была зарегистрирована на территории Шабранского района. Легковой автомобиль марки «Mersedes», за рулем которого находилась Зульфия Ибрагимова, столкнулся с ехавшим в том же направлении грузовым автомобилем марки «Isuzu».

В результате ДТП водитель «Mersedes» Зульфия Ибрагимова и ее малолетняя дочь Алина Аслан Дурсун гызы (2007 г.р.) были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.