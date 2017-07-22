Житель Самуха разбился насмерть, упав с высоты

2017-07-22 10:36 | www.apa.az | 5

В Гейгельском районе произошел несчастный случай.

Как сообщает западное бюро АПА, житель села Саркар Самухского района, молодой парень по имени Газанфар был доставлен в Больницу скорой и неотложной помощи города Гянджа с тяжелыми телесными травмами.

Во время обследования выяснилось, что он умер. Согласно информации, парень упал с высоты во время строительных работ в селе Балчылы Гейгельского района и разбился насмерть.