Умер французский актер Клод Риш

2017-07-22 10:34 | www.oxu.az | 6

Французский актер Клод Риш, дважды лауреат премии «Сезар», скончался от рака на 89-м году жизни.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Риш сыграл во множестве фильмов, ставших классикой кино. Среди них «Большие маневры», «Дьявол и десять заповедей», «Француженка и любовь», «Горит ли Париж», «Прощай, полицейский». Его партнерами по съемочной площадке были Жеррар Филипп, Ален Делон, Брижит Бардо, Лино Вентура и другие.

В 1992 году он получил премию «Сезар» за роль в фильме Эдуара Молинаро «Ужин». Второй раз ему вручили почетную награду за заслуги в кинематографе.

Клод Риш также играл в театре и написал ряд пьес.

A.C.

