Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-22 10:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,001 маната (почти 0,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7018 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 10 июля 1,7022 17 июля 1,7022 11 июля 1,7022 18 июля 1,7022 12 июля 1,7020 19 июля 1,7017 13 июля 1,7020 20 июля 1,7017 14 июля 1,7022 21 июля 1,7012 Средний курс за неделю 1,70212 Средний курс за неделю 1,7018

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0274 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,96274 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 10 июля 1,9412 17 июля 1,9509 11 июля 1,9386 18 июля 1,9623 12 июля 1,9548 19 июля 1,9632 13 июля 1,9467 20 июля 1,959 14 июля 1,9409 21 июля 1,9783 Средний курс за неделю 1,94444 Средний курс за неделю 1,96274

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0288 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 10 июля 0,0282 17 июля 0,0288 11 июля 0,0282 18 июля 0,0287 12 июля 0,0281 19 июля 0,0288 13 июля 0,0283 20 июля 0,0288 14 июля 0,0284 21 июля 0,0289 Средний курс за неделю 0,02824 Средний курс за неделю 0,0288

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48236 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 10 июля 0,4702 17 июля 0,4813 11 июля 0,4714 18 июля 0,4833 12 июля 0,4718 19 июля 0,4827 13 июля 0,4775 20 июля 0,4821 14 июля 0,4767 21 июля 0,4824 Средний курс за неделю 0,47352 Средний курс за неделю 0,48236

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 13,0597 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2105,46582 маната.

Изменение стоимости унции золота 10 июля 2069,2794 17 июля 2094,2167 11 июля 2062,8962 18 июля 2100,685 12 июля 2061,2071 19 июля 2111,3843 13 июля 2074,3976 20 июля 2113,7667 14 июля 2074,8116 21 июля 2107,2764 Средняя стоимость за неделю 2068,51838 Средняя стоимость за неделю 2105,46582

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli