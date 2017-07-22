Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
2017-07-22 10:23 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,001 маната (почти 0,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7018 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
10 июля
|
1,7022
|
17 июля
|
1,7022
|
11 июля
|
1,7022
|
18 июля
|
1,7022
|
12 июля
|
1,7020
|
19 июля
|
1,7017
|
13 июля
|
1,7020
|
20 июля
|
1,7017
|
14 июля
|
1,7022
|
21 июля
|
1,7012
|
Средний курс за неделю
|
1,70212
|
Средний курс за неделю
|
1,7018
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0274 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,96274 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
10 июля
|
1,9412
|
17 июля
|
1,9509
|
11 июля
|
1,9386
|
18 июля
|
1,9623
|
12 июля
|
1,9548
|
19 июля
|
1,9632
|
13 июля
|
1,9467
|
20 июля
|
1,959
|
14 июля
|
1,9409
|
21 июля
|
1,9783
|
Средний курс за неделю
|
1,94444
|
Средний курс за неделю
|
1,96274
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0288 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
10 июля
|
0,0282
|
17 июля
|
0,0288
|
11 июля
|
0,0282
|
18 июля
|
0,0287
|
12 июля
|
0,0281
|
19 июля
|
0,0288
|
13 июля
|
0,0283
|
20 июля
|
0,0288
|
14 июля
|
0,0284
|
21 июля
|
0,0289
|
Средний курс за неделю
|
0,02824
|
Средний курс за неделю
|
0,0288
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48236 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
10 июля
|
0,4702
|
17 июля
|
0,4813
|
11 июля
|
0,4714
|
18 июля
|
0,4833
|
12 июля
|
0,4718
|
19 июля
|
0,4827
|
13 июля
|
0,4775
|
20 июля
|
0,4821
|
14 июля
|
0,4767
|
21 июля
|
0,4824
|
Средний курс за неделю
|
0,47352
|
Средний курс за неделю
|
0,48236
На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 13,0597 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2105,46582 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
10 июля
|
2069,2794
|
17 июля
|
2094,2167
|
11 июля
|
2062,8962
|
18 июля
|
2100,685
|
12 июля
|
2061,2071
|
19 июля
|
2111,3843
|
13 июля
|
2074,3976
|
20 июля
|
2113,7667
|
14 июля
|
2074,8116
|
21 июля
|
2107,2764
|
Средняя стоимость за неделю
|
2068,51838
|
Средняя стоимость за неделю
|
2105,46582
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli