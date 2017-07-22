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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2017-07-22 10:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), укрепился на 0,001 маната (почти 0,1 процента). Соответственно средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7018 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

10 июля

1,7022

17 июля

1,7022

11 июля

1,7022

18 июля

1,7022

12 июля

1,7020

19 июля

1,7017

13 июля

1,7020

20 июля

1,7017

14 июля

1,7022

21 июля

1,7012

Средний курс за неделю

1,70212

Средний курс за неделю

1,7018

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0274 маната (1,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,96274 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

10 июля

1,9412

17 июля

1,9509

11 июля

1,9386

18 июля

1,9623

12 июля

1,9548

19 июля

1,9632

13 июля

1,9467

20 июля

1,959

14 июля

1,9409

21 июля

1,9783

Средний курс за неделю

1,94444

Средний курс за неделю

1,96274

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0001 маната (0,35 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,0288 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

10 июля

0,0282

17 июля

0,0288

11 июля

0,0282

18 июля

0,0287

12 июля

0,0281

19 июля

0,0288

13 июля

0,0283

20 июля

0,0288

14 июля

0,0284

21 июля

0,0289

Средний курс за неделю

0,02824

Средний курс за неделю

0,0288

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире удешевился на 0,0011 маната (0,2 процента). Соответственно средневзвешенный курс составил 0,48236 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

10 июля

0,4702

17 июля

0,4813

11 июля

0,4714

18 июля

0,4833

12 июля

0,4718

19 июля

0,4827

13 июля

0,4775

20 июля

0,4821

14 июля

0,4767

21 июля

0,4824

Средний курс за неделю

0,47352

Средний курс за неделю

0,48236

На прошедшей неделе стоимость одной унции золота подорожала на 13,0597 маната (0,6 процента). Соответственно средневзвешенная стоимость унции золота составила 2105,46582 маната.

Изменение стоимости унции золота

10 июля

2069,2794

17 июля

2094,2167

11 июля

2062,8962

18 июля

2100,685

12 июля

2061,2071

19 июля

2111,3843

13 июля

2074,3976

20 июля

2113,7667

14 июля

2074,8116

21 июля

2107,2764

Средняя стоимость за неделю

2068,51838

Средняя стоимость за неделю

2105,46582

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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