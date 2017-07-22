Afganistan'daki ABD saldırısı

2017-07-22 10:53 | www.trend.az | 1

Afganistan'ın Helmand vilayetinde ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 polisin öldüğü açıklandı.

TALİBAN İLE ÇATIŞIYORLARDI

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının dün yerel saatle saat 17:00 sıralarında Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi.

Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.