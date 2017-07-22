В Шанхае рухнуло предназначенное под снос здание
2017-07-22 10:54 | www.oxu.az | 5
В одном из крупнейших городов Китая Шанхае рухнуло предназначенное под снос здание, передает Oxu.Az со ссылкой на Shanghai Daily.
Обломки строения повредили соседнюю гостиницу, в которой находились сотрудник отеля и семья из трех человек. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось извлечь из-под завалов троих пострадавших. Они госпитализированы.
О судьбе четвертого человека ничего не известно. Операция по его поискам продолжается.
Ранее в обрушившемся доме находилось отделение одного из банков.