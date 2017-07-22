Эрдоган прибудет в рассорившиеся Катар и Саудовскую Аравию
2017-07-22 11:03 | www.oxu.az | 7
Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган совершит поездки в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар, передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu.
В повестке переговоров, которые пройдут 23-24 июля, - урегулирование катарского кризиса.
В Джидде Эрдоган проведет встречу с саудовским королем Салманом, а также с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.
В Кувейте президент Турции пообщается с правителем-эмиром. В Катаре в его программе также переговоры с эмиром.