Эрдоган прибудет в рассорившиеся Катар и Саудовскую Аравию

2017-07-22 11:03 | www.oxu.az | 7

Президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган совершит поездки в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар, передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu.

В повестке переговоров, которые пройдут 23-24 июля, - урегулирование катарского кризиса.

В Джидде Эрдоган проведет встречу с саудовским королем Салманом, а также с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В Кувейте президент Турции пообщается с правителем-эмиром. В Катаре в его программе также переговоры с эмиром.