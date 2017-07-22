В Зимбабве уничтожили сына знаменитого льва Сесила

2017-07-22 11:15 | www.oxu.az | 4

Зимбабвийского льва Ксанду, сына погибшего на сафари в 2015 году льва Сесила, тоже убили на охоте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой AFP, Ксанда был убит 7 июля за пределами национального парка Хванге.

О гибели 6-летнего животного стало известно после того, как местный охотник Ричард Кук вернул ученым его электронный ошейник (как и Сесил, Ксанда был объектом исследования Оксфордского университета).

Кук, по всей видимости, руководил охотой. Кто именно убил Ксанду, неизвестно.

Хищник возлавлял прайд из двух львиц и их детенышей.

Убийство американским дантистом 13-летнего льва Сесила, который был хорошо известен приезжающим в Зимбабве туристам, возмутило два года назад весь мир. Сам врач сослался на неосведомленность.

«Если бы я знал, что этот лев был важен для страны или для науки, я бы, конечно же, не трогал его. Никто из нашей группы не знал имени этого льва», - сказал он журналистам.

Дантист также опроверг заявления властей Зимбабве о том, что лев был убит из огнестрельного оружия. По его словам, лев был ранен выпущенной в него стрелой.