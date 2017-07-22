В Азербайджане проводится работа по улучшению социального положения журналистов, не имеющая аналогов в мире - Вугар Сафарли

2017-07-22 11:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Основы оказания государством заботы о медиа были заложены общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, и сегодня эту традицию продолжает Президент Ильхам Алиев, сказал исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Вугар Сафарли.

Впервые юбилейная дата со дня основания азербайджанской печати была отмечена по инициативе общенационального лидера в 2000 году, газетам была предоставлена единовременная помощь, журналисты были удостоены орденов и почетных званий, отметил он.

«В 2009 году был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте и до сегодняшнего дня Фондом проделана большая работа, оказывается всесторонняя помощь развитию медиа в стране. В стране проводится работа по улучшению социального положения журналистов, которая не имеет аналогов в мире, построены два жилых домов для журналистов и уже начато строительство третьего дома», - сказал Сафарли.

Он также отметил, что до сих пор Фондом была оказана СМИ помощь в размере более 31 миллиона манатов, и эти средства выделены из государственного бюджета.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День национальной печати.

(Автор: Эльчин Мехтиев)