В августе будет проведено диагностическое оценивание учителей, которые ранее не смогли принять в нем участие

2017-07-22 11:37 | www.apa.az | 4

«С 2014 года проводится диагностическое оценивание знаний и навыков учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях. В Азербайджане до сегодняшнего дня более 140 тысяч учителей приняли участие в диагностическом оценивании».

Как сообщает АПА, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарат Валехов.

Он сказал, что заработная плата прошедших диагностическое оценивание учителей выросла до 35%: «В течение нынешнего года это самое большое повышение заработной платы лиц, занимающихся педагогической деятельностью».

Дж.Валехов напомнил о том, что есть учителя, которые по некоторым причинам не смогли принять участие в диагностическом оценивании. Заведующий сектором отметил, что после завершения конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения в августе для этих преподавателей будет проведено диагностическое оценивание».