Путин: Мы настороженно относимся к биткоинам

2017-07-22 11:27 | www.oxu.az | 5

«Российское руководство настороженно относится к биткоинам, поскольку криптовалюты недостаточно отрегулированы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе разговора с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

«У нас есть биткоины и всякие другие валюты. Наше отношение сегодня к этому очень настороженное, потому что почти ничего не отрегулировано в этой сфере сегодня», - сказал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что недавно на рынке криптовалют наблюдались большие колебания.

«Это может привести к очень серьезным потерям для тех людей или структур, юридических лиц, которые вкладываются в эти валюты», - предупредил президент.

Таким образом Путин ответил на вопрос о том, как он относится к идее создания единой мировой валюты. По его мнению, эта идея хорошая, но труднореализуемая.

Ранее зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. В мае ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Было отмечено, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.