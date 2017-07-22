56-летний Константин Эрнст женился на 29-летней актрисе – ФОТО

2017-07-22 11:38 | www.oxu.az | 3

Oдна из самых закрытых пар российского шоу-бизнеса Константин Эрнст и Софья Заика официально поженились, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Elle.ru.

Подробности церемонии держались в строжайшем секрете, гостям было строго запрещено публиковать фотографии в социальных сетях. Известно одно: после бракосочетания актриса взяла двойную фамилию - Заика-Эрнст.

Стоит отметить, что 29-летняя актриса и 56-летний телепродюсер редко появляются на светских мероприятиях вместе и стараются не афишировать свои отношения.

Напомним, впервые о романе дочери банкира и главы московского представительства ABLV Софьи Заики и генерального директора Первого канала стало известно в 2014 году - за это время у пары родились две дочери.

A.C.

