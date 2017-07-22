Иран-США - напряжение нарастает

2017-07-22 11:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Напряжение между Ираном и Тегераном с каждым днем все нарастает. Накануне Вашингтон обвинил Тегеран в многолетнем захвате заложников и их использовании в качестве инструмента государственной политики. Администрация США намерена добиться от Ирана возвращения всех американских граждан на родину. В этом вопросе президент США Дональд Трамп обещал проявить твердость и пригрозил Тегерану серьезными последствиями.

«Президент Трамп готов обеспечить новые серьезные последствия для Ирана, если все несправедливо арестованные американские граждане не будут освобождены и возвращены на родину», — говорится в пресс-релизе Белого дома.

В документе отмечается, что Иран десятилетиями занимается «несправедливым» задержанием американских граждан с целью их использования в качестве политического инструмента.

В пресс-релизе, в частности упоминается о недавнем приговоре, вынесенном иранскими судебными органами американскому гражданину Сиюэ Вану, который получил десять лет тюрьмы.

В администрации президента Соединенных Штатов заявили о том, что Дональд Трамп призывает Тегеран вернуть на родину удерживаемого за решеткой более десятка лет Роберта Левинсона. Кроме того, Трамп требует от иранской стороны освобождения захваченных во время правления экс-президента Барака Обамы Сиамака и Бакера Намази, а также всех граждан США, арестованных в стране.

Соединенные Штаты «удвоят усилия» в этом вопросе, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Этот новый пассаж администрации Трампа грозит очередным витком обострения и без того непростых отношений США и Ирана. Если во время администрации Обамы Иран был готов не столько поверить, сколько договариваться с США, то новая администрация сделала все, чтобы на корню затоптать все ростки взаимопонимания между двумя странами. Не закончив угрожать санкциями по поводу развития ракетной программы Ирана, Трамп уже готов ринуться в бой в вопросе арестованных в Иране американцев. К сожалению, это не более чем риторика, рассчитанная лишь на внутреннего потребителя, а не реальная забота о гражданах, так как сложно представить более худший момент для того, чтобы о чем-либо договориться с Ираном. И в данном случае, это не вина Тегерана…

(Автор: Эльмира Таривердиева)