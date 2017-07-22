Азербайджанец устроил аварию в Турции: 4 погибших – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-22 11:47 | www.oxu.az | 3

В Кайсери легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли 4 студента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, на дороге Кайсери-Кузей ехавший на высокой скорости легковой автомобиль врезался сзади в остановившийся на дороге грузовик.

В результате погибли студенты Дженк Йолдаш, Сабри Оджак, Омер Фарук Беяз и Ахмет Аслымтюрк. Водитель Четинер и еще один пассажир по имени Мухаммет Татлы получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Задержан водитель грузовика, гражданин Азербайджана Рагим Бадалов.

З.Г.

