Япония оказывает Туркменистану содействие в области сейсмологии

2017-07-22 11:52 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане запущен проект улучшения системы сейсмологических наблюдений на территории города Ашхабад и вокруг него, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Проект реализуется в рамках подписанного совместного заявления о дальнейшем развитии дружбы и партнёрства между Туркменистаном и Японией.

Японским агентством JICA будет передано Туркменистану современное сейсмологическое оборудование по регистрации сильных движений, цифровые сейсмические станции, программные средства по обработке и интерпретации материалов.

Намечено установить три цифровые сейсмические станции, десять комплектов аппаратуры сильных движений грунта (включая установку на высотных зданиях).

Ожидается, что туркменские специалисты пройдут стажировку, обучение современным технологиям обработки сейсмологической информации непосредственно в Японии.

Прикаспийская страна расположена в сейсмически опасной зоне. В ночь на 6 октября 1948 года Ашхабад пережил катастрофическое землетрясение, сила которого достигала 10 баллов и унесла многочисленные жизни.

Территория страны характеризуется наличием структурно неустойчивых грунтов оснований, а в силу природно-климатических условий наблюдается и высокая коррозионная активность. Высокая засоленность грунтовых вод, интенсивность солнечной радиации и другие экологические факторы также являются предметом изучения местных сейсмологов.



(Автор: Гусейн Гасанов)