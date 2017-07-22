Новый виток напряженности между Германией и Турцией

2017-07-22 12:15 | www.oxu.az | 6

«Германия намерена приостановить выполнение запланированных и уже реализуемых поставок вооружений Турции».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на euronews.com, это косвенно признал представитель немецкого министерства экономики, подтвердив информацию, обнародованную ранее таблоидом «Бильд».

Накануне Берлин пообещал «пересмотреть экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы».

«Немецкие инвестиции в Турции на 100 % гарантированы государством, турецкими законами и судебной системой», - отреагировал на это министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Последний виток ухудшения двусторонних отношений связан с задержанием в Турции шести правозащитников, среди которых немецкий гражданин. Их обвиняют в содействии террористическим группировкам. МИД Германии потребовал от Анкары его немедленного освобождения и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.

При этом граждане как Турции, так и Германии поддерживают действия своих властей.