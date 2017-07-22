Norm Sement поздравляет представителей медиа с Днём Национальной печати

2017-07-22 12:20 | www.trend.az | 4

В 1875 году, благодаря усилиям великого просветителя Гасан бека Зардаби, начала издаваться газета “Экинчи”, которая открыла новую страницу в истории Азербайджана.

Первый представитель прессы Азербайджана, первая тюркоязычная газета Российской империи вела борьбу с фанатизмом, невежеством и неграмотностью. Прошедшая славный путь за 142 года Азербайджанская пресса сегодня изменила свои цели, однако, она по прежнему в первых рядах борьбы.

СМИ играют большую роль в деле защиты прав человека, укрепления государственности, формирования гражданского общества и создания демократических институтов в стране. Как говорил великий лидер Гейдар Алиев: «Азербайджанская печать прошла очень богатый и слав­ный путь развития, постоянно отражает на своих страницах все сферы жизни нашего народа, его желания и чаяния, да­ет сильный импульс формированию и развитию национального сознания, духовности, культуры».

Norm Sement поздравляет всех своих друзей журналистов с Днем Национальной печати и желает удачи в этом славном жизненном пути!